Calciomercato Roma – Il Real Madrid si fionda sul giovane centrocampista della Roma

Calciomercato Roma – La società di Pallotta sta lavorando per trovare le giuste trattative in uscita. Under è diretto a Napoli, e dovrebbe essere lui il primo a lasciare i giallorossi. Poi c’è la questione legata a Kluivert, anche lui, dopo il no all’Arsenal, dovrebbe lasciare la Roma e trovare una nuova squadra.

Poi ci sono le questioni legate a Florenzi, Olsen e Schick, tutti rientrati dai vari prestiti, e pronti con le valigie per cercare una nuova destinazione. Per l’italiano si è mossa la Fiorentina, mentre per il portiere non ci sono novità. Diverse la situazione per il ceco che potrebbe andare al Milan o accasarsi in un’altro importante club importante.

Calciomercato Roma – Zaniolo in uscita

Nelle ultime ore è tornato forte il pressing da parte del Real Madrid sul giovane centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. Il calciatore è ancora out dopo l’operazione al ginocchio, infortunatosi a gennaio durante il match contro la Juventus.

Già la scorsa estate i blancos avevano cercato di strappare Zaniolo alla Roma, ma la società giallorossa aveva respinto ogni avanzo per il suo giocatore. In questo caso la situazione è diversa poiché la società è indebitata, e quindi deve cercare di vendere per cercare nuova liquidità.

Nessuna cessione, è quindi, esclusa, ogni trattativa può essere portata a buon fine, in entrata il mercato è fermo, e adesso si pensa solo alle uscite, e Zaniolo può portare molti soldi nelle casse della Roma. Per questo motivo attualmente nulla è escluso in casa giallorossa.

Un’altra cessione importante può essere quella di Pellegrini, anche se al momento la società ha detto di voler continuare sia con lui, che con altri giocatori pilastri del gioco di Fonseca.

Vedremo quindi quali giocatori la Roma deve sacrificare per cercare di sanare un debito, che al momento blocca qualunque sviluppo futuro della società. Pallotta punta a vendere la società quanto prima, ed un prezzo che si aggira intorno ai 400 milioni di euro.