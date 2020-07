Ciao Darwin 7 – Giovani Vs Mature – Anticipazioni 4 luglio

Ciao Darwin 7 torna nella prima serata del 4 luglio 2020 con le repliche delle vecchie puntate. In questa nuova occasione assisteremo alla sfida Giovani Vs Mature, in cui vedremo diversi volti noti al comando delle due squadre. Da un lato ci sarà infatti l’ex gieffina Giovanna Rigato, in lotta per le Giovani, dall’altro l’icona della commedia all’italiana, Gloria Guida.

Le anticipazioni di Ciao Darwin 7 ci confermano inoltre la presenza di Padre Natura. Sarà il modello Terrance Miguel Hay a rivestire uno dei ruoli più attesi dal pubblico femminile e dalle ammiratrici del programma di Paolo Bonolis.

Ciao Darwin 7 – Giovani Vs Mature

Alla Rigato la prima parola durante il famoso Dibattito, uno dei primi step della gara. “Le Giovani rappresentano la freschezza e la purezza”, ha detto la showgirl. “Noi sappiamo tutto della vita ma amiamo lo stesso il nostro corpo, siamo bellissime”, ha replicato invece la Guida. Non mancheranno inoltre le gag firmate Luca Laurenti: questa volta lo vedremo nei panni di un astronauta. Convinto di trovare una nuova Madre Natura, si ritroverà invece di fronte alla sua versione femminile. Durante la battaglia canora, la squadra giovanile interpreterà Primavera di Marina Rei, scontrandosi contro Non sono una signora di Loredana Bertè, scelta dalle rivali.

In esterna, le due squadre si sfideranno con il Genodrome. Saranno le Giovani leprime a partire, anche se la rampa con la corda frenerà il loro entusiasmo. Anche le Mature però avranno delle difficoltà e alla fine riusciranno a far passare dall’altra parte solo una rappresentante della squadra. La Macchina del Tempo vedrà invece i due team immersi nell’atmosfera di Sanremo. Massimo Boldi poi interverrà con Tu sei romantica e parlerà del film La coppia dei Campioni. Le anticipazioni di Ciao Darwin 7 ci svelano che saranno le Giovani a passare in netto vantaggio. Anche se le Mature faranno di tutto per riuscire a recuperare terreno, le rivali si assicureranno una vittoria dietro l’altra. Anche in occasione della partita umana a scopa.