DIRETTA STREAMING – Sassuolo – Lecce – Risultato LIVE, Gol e Highlights

E’ in programma per le 19.30 di sabato 4 luglio l’incontro di campionato tra Sassuolo e Lecce, valevole per la 30esima giornata di Serie A 2019/20.

Lo stato delle squadre

In buona forma il Sassuolo che oramai stabilmente a metà classifica con 37 punti, arriva da una rotonda vittoria sul campo della Fiorentina, battuta 1-3, gara in cui è parsa evidente la differenza in termini di condizione fisica tra le due squadre.

Decisamente più complicata la situazione del Lecce, recentemente sconfitta in casa dalla Sampdoria, partita che tiene bloccata la formazione salentina al penultimo posto con 25 punti, con la necessità d’ora in poi di incamerare quanti più punti possibili.

Sassuolo – Lecce – Dove vederla

La partita verrà trasmessa da Sky sui canali (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite), oltre che ovviamente tramite app SkyGo, disponibile per ogni dispositivo compatibile, sia Android e iOS.

In ultimo, sarà possibile assistere al match attraverso NowTv.

Sassuolo – Lecce – Risultato in diretta

Con l’ausilio del nostro widget piazzato qui sotto sarà possibile seguire l’intero match in ogni sua azione, dato che si aggiornerà il tempo reale.