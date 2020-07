Frasi saldi. Ecco finalmente ci siamo anche se in anticipo i saldi iniziano. Finalmente via libera allo shopping per poter rinnovare il guardaroba. Ecco magari iniziare a dare uno sguardo anche a qualcosa che potrebbe essere utilizzato l’anno prossimo.

Pensiamo ad esempio alle calzature e agli accessori che tornano essere sempre utili. Seleziona quello di cui davvero hai bisogno e crea una lista delle cose essenziali. Per ricordare ai tuoi amici e amiche che i saldi sono iniziati, puoi usare le nostre frasi che abbiamo selezionato pensando a te. Dunque, potrai così fare un rapido passaparola e poi magari organizzarsi per una rilassante giornata di shopping.

Frasi saldi – sabato 4 luglio

• Sono convinta che latitudine il saldo sia una dote naturale come la calvizia, il naso a spillo. I saldisti doc sono quelli che per mesi mansueti aspettano. Sicuri con la calma quieta dei killer fanno la posta l’oggetto desiderato e poi allo scattare dell’ora x si avventano su di lui famelici come barracuda. Io invece faccio parte dell’altra categoria c’è di quelli che con far lievemente ebete di solito acquisto a prezzo pieno il giorno prima dei saldi. (Luciana Littizzetto )

• I saldi sono quella cosa che tu vai in un negozio con 100 € di budget per la vecchia collezione ne spendi 200 per la nuova. (Selvaggia Lucarelli )

• E’ più coraggioso più eroe più generoso fidanzarsi a dicembre durante le feste che a gennaio durante i saldi

• Se la solitudine un viso essa somiglia a un marito abbandonato allo stand lingerie di un grande magazzino durante i saldi

• Per sentirmi meno stupido potrei leggere un libro ma preferisco guardare la gente battersi per un televisore il primo giorno dei saldi

• I due mestieri più difficili del mondo: domatori di leoni e commessa Zara il primo giorno dei saldi