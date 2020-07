Giovanna Rigato – Tutto su di lei – Età, figlio e… Berlusconi

Giovanna Rigato è uno dei volti storici della sesta edizione del Grande Fratello. La concorrente veneta non è riuscita a portare a casa una vittoria e in seguito è finita nel mirino della giustizia per via delle famose feste ad Arcore organizzate da Silvio Berlusconi.

Giovanna Rigato sembra aver ripulito il proprio nome negli anni. Di lei si sono perse le tracce, ma Ciao Darwin 7 l’ha riportata sul piccolo schermo qualche anno fa. Sui social non è molto attiva, ma in occasione della replica del programma televisivo ha deciso di pubblicare qualche ricordo legato all’esperienza.

Giovanna Rigato – Età, fidanzato e figlio

Giovanna Rigato nasce il 28 aprile dell’81 a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Si definisce “Solare, determinata e dolce”, come ha rivelato durante la sua partecipazione gieffina. Il suo carattere però la spinge anche ad essere testarda e forse fin troppo perfezionista. Si è sempre vista molto aperta a fare amicizia con persone di tutte le età e la compagnia le piace molto. Di contro, odia la solitudine. Prima di partecipare al reality targato Mediaset, si è trasferita a Milano per motivi di studio.

Nel 2008 infatti è diventata giornalista pubblicista, anche se il suo sogno è sempre stato di fare l’attrice. Negli anni ha rivestito il ruolo di inviata per trasmissioni come Lucignolo, Verissimo e persino Buona Domenica. L’abbiamo vista invece come ballerina in La sai l’ultima?, prima di diventare popolare. Non sappiamo se in questo momento abbia un compagno, ma Giovanna Rigato ha già sottolineato sui social di essere mamma di un bimbo, Rafael.

Durante l’inchiesta sulle Olgettine, la showgirl è finita fra gli accusati per via della denuncia dell’ex premier. Berlusconi infatti ha rivelato agli inquirenti che la donna lo avrebbe ricattato per ottenere un milione di euro, un compenso legato ai party ad Arcore. Nel 2013 è comparsa in tribunale in occasione del processo Ruby Bis.