Giuseppe Zeno – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Giuseppe Zeno continua a conquistare i cuori dei fan, anche mentre si dedica alla sua vita privata. In questi giorni l’attore è ritornato a Vibo Marina per immergersi nei ricordi. “Serate di inizio estate nei luoghi dove sono cresciuto“, scrive su Instagram, “energia pura“.

Giuseppe Zeno si trova infatti in una fase di stop per quanto riguarda le riprese e ne ha approfittato per concedersi una vacanza nelle Marinate. Una parentesi a tre con moglie e la figlia già nata, anche se i fan sanno bene che l’attore è in attesa di diventare papà per la seconda volta.

Giuseppe Zeno – Età, moglie e figli

Giuseppe Zeno nasce a Napoli l’8 maggio del ’76 e inizia la sua carriera d’attore dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro. Si iscrive infatti all’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria e poi in quella di Varsavia. Il suo esordio in teatro risale al ’97 grazie a Le troiane di Euripide. Dopo un tourdi due anni in Argentina e in Sud America in generale, l’attore ritorna in Italia e continua a lavorare fra cinema, tv e teatro. Sul piccolo schermo lo vediamo per la prima volta alle prese con un ruolo importante solo nel 2002, grazie a Incantesimo. Due anni dopo lo troviamo invece in Un posto al sole, poi in Gente di Mare. Sarà il 2006 però a consacrarlo al successo con L’onore e il rispetto, la fiction guidata da Gabriel Garko.

Il 2015 è un anno importante anche sotto altri punti di vista: Giuseppe Zeno ufficializza la sua unione con Marghareth Madè e la sposa l’anno successivo nella provincia di Siracusa. Nel 2017 i due danno alla luce la figlia Angelica, ma nel 2020 entrambi gli attori annunciano ai fan di essere in attesa del secondo figlio. “Dicono che il 3 sia il numero perfetto. Nulla da ridire per carità! Ma vuoi mettere il numero 4 in certe occasioni?“, ha scritto l’attore sui social.