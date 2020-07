Juventus – Torino – Probabili Formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv o streaming

Si apre in grande stile la 30esima giornata di campionato con il Derby della Mole Juventus – Torino, appuntamento oramai storico del calcio italiano che mette di fronte una delle più grandi rivali della Serie A. La partita andrà in scena alle ore 17.15 di sabato 4 luglio.

Juventus – Torino – come arrivano alla gara

La Juventus guida la classifica di Serie A con 72 punti, anche dopo il ritorno il campo dopo il Covid-19, sebbene il gioco non sia ancora definito e fluido per il collettivo di Sarri, che nonostante la sconfitta in Coppa Italia nella finale contro il Napoli è uscita vincitrice in tutte le ultime gare di campionato.

Discorso completamente diverso per il Torino che si è ritrovato ad avere a che fare da subito con un campionato deficitario, visto l’attuale 15esimo posto in panchina con 31 punti e con l’unico successo con Moreno Longo in panchina, subentrato a Mazzarri, arrivato nella vittoria di misura contro l’Udinese.

Juventus – Torino – Probabili Formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meïté, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.

Juventus – Torino – Il nostro pronostico

I bianconeri sono nettamente favoriti sui granata, come del resto accade da molti anni a questa parte, con la stragrande maggioranza degli scontro nel derby vinti dalla Juventus.

E’ scontato consigliare il segno 1, ma altrettanto probabile è il segno Over 2,5.

Juventus – Torino – Dove vederla in tv o in streaming

La partita sarà appannaggio totale di Sky che detiene i diritti della partita e la trasmetterà sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). Oltre che sul satellite, la partita sarà visibile anche attraverso l’app SkyGo su ogni dispositivo iOS e Android, e in generale su qualsiasi dispositivo compatibile con l’applicazione ufficiale di Sky.

In alternativa il match sarà trasmesso anche su NowTv, la web tv di Sky.