Le donne non sono mai contente ma ce ne sono alcune particolarmente tendenti all’infelicità. Si tratta di un tratto del carattere insito in loro sin dalla nascita. Le donne meno felici dello Zodiaco: classifica delle più tristi di sempre.

1. La donna Cancro

Al primo posto della classifica delle donne meno felici dello Zodiaco troviamo la Cancro. La donna del segno del Cancro sembra abbia quasi paura della felicità perché è sempre pronta a trovare un problema per ogni soluzione. La donna del Cancro tende prevalentemente ad avere sentimenti e pensieri negativi. Anche quando ha una fortuna inizialmente è contenta, dopo pochi istanti la vede come una sorta di grazia nella sua vita sfortunata, poi ne dubita o comunque sa che non durerà. La donna Cancro è sempre negativa, fatalista e piena di ansie, cosa che rovina la sua felicità. Tende poi a tormentare gli altri con i suoi problemi e a minare quindi la felicità altrui.

2. La donna Capricorno

Al secondo posto nella classifica delle donne meno felici dello Zodiaco troviamo la Capricorno. La donna del segno del Capricorno assume in prevalenza un freddo atteggiamento pessimista, non gioisce quasi mai e quando la felicità bussa alla sua porta la percepisce come qualcosa di effimero e di breve e sicura durata.

3. La donna Bilancia

Al terzo posto nella classifica delle donne meno felici dello Zodiaco troviamo la Bilancia. La donna Bilancia si fa troppi problemi e rovina da sola la sua felicità. Troppo emotiva, la donna del segno zodiacale della Bilancia si preoccupa sempre per qualcosa: di cosa pensano e dicono di lei gli altri, di sbagliare, dei giudizi del prossimo. Questo la rende nervosa, impacciata, ansiosa, sempre stressata e tremante invece di essere felice, serena e rilassata. Una piccola delusione può inoltre farla sprofondare nella tristezza più profonda e assurda.

4. La donna Pesci

Al quarto posto della classifica delle donne meno felici dello Zodiaco troviamo la Pesci. La donna del segno zodiacale dei Pesci soffre molto per quanto riguarda i sentimenti. Cerca il compagno ideale che risponda a uno stereotipo romantico ma si legano inevitabilmente al primo che passa per non restare da sola, sperando nel mentre che il principe azzurro la venga a salvare. Ciò la conduce per forza a un’esistenza infelice.

5. La donna Vergine

Al quinto posto della classifica delle donne meno felici dello Zodiaco troviamo la Vergine. Troppo razionale, la donna del segno zodiacale della Vergine pensa troppo e si riempie la testa di problemi e tare mentali che le precludono il sentirsi felice anche solo per le piccole cose.

6. La donna Scorpione

Chiude la classifica delle donne meno felici dello Zodiaco al sesto e ultimo posto la Scorpione. La donna del segno zodiacale dello Scorpione è troppo presa dal suo tornaconto personale, da propositi di vendetta e dal creare danno agli altri per essere felice. Chi è felice gioisce per sé stesso e per gli altri, non perde tempo dietro alla cattiveria. La donna nata sotto il segno zodiacale dello Scorpione è un’infelice cronica.