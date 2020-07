Lorenzo Amoruso ha paura | Confessioni prima di Temptation Island

Lorenzo Amoruso ha paura di poter vedere la sua compagna Manila Lazzaro vicino a uno dei tentatori all’interno di Temptation Island. La coppia nonostante non abbia nessun problema nella loro relazione ha deciso di partecipare al docu-reality per mettere alla prova il loro amore.

Entrambi sono pronti a dimostrare al loro compagno e compagna quanto realmente sia grande il loro sentimento senza cedere a nessuna tentazione nei rispettivi villaggi. Lorenzo Amoruso si racconta prima della sua partenza al magazine di Uomini e Donne spiegando cosa li ha spinti a partecipare e quelli sono le sue più grandi paure. Quali sono state le sue parole?

Lorenzo Amoruso ha paura

Prima di partire per la Sardegna e iniziare l’esperienza firmata Temptation Island, la coppia si è lasciata andare al magazine di Uomini e Donne spiegando cosa li ha spinti a partecipare ma soprattutto a mettere alla prova il loro amore.

Lorenzo Amoruso ha infatti spiegato di trovarsi all’interno del reality perché: “So che Manila aveva voglia di vedermi in una situazione diversa da quella che abbiamo nella nostra quotidianità e credo che questa esperienza possa darci ancora di più una misura del nostro rapporto. Non siamo più ragazzini di vent’anni ed essendo la nostra una bella storia, qualcosa di importante, questo viaggio potrebbe essere anche una spinta per un prosieguo ancora migliore”.

L’ex calciatore però, si è anche lasciato andare spiegando cosa potrebbe farlo ingelosire ma soprattutto cosa potrebbe farlo arrabbiare. Vedere Manila molto vicina a un single infatti, potrebbe scaturire in Lorenzo una reazione del tutto inaspettata, decidendo così di spiegare le sue motivazioni all’interno del magazine di Uomini e Donne.

Ex calciatore pronto a Temptation Island

Lorenzo Amoruso racconta la sua paura più grande e cosa lo farebbe infuriare tremendamente all’itero del “pinnettu” o al falò di ogni settimana. L’ex calciatore si dimostra quindi molto geloso della sua compagna e afferma di non poter vedere un tentatore troppo vicino a lei.

Amoruso afferma infatti che: “Mi darebbe fastidio se desse troppa confidenza a un single. Dall’altra parte spero di non vedere Manila arrabbiata nel caso in cui dovesse male interpretare il mio atteggiamento con altre ragazze. […] Mi rendo conto che alcune volte i miei modi possono essere travisati e confusi come volontà di volerci provare, ma non è così. Tutto e niente. Sono sicuro di me e di noi, perciò da questo punto di vista mi sento tranquillo. È chiaro che vedere avvicinamenti o attenzioni particolari di Manila ad altri uomini potrebbe darmi molto fastidio”.