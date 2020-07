Margareth Madè – Chi è la moglie di Giuseppe Zeno

Margareth Madè è la moglie di Giuseppe Zeno, anche se come attrice è riuscita a farsi conoscere per ruoli interessanti. Un bel percorso, visto che i suoi esordi riguardano in realtà il mondo della moda.

Margareth Madè e il consorte hanno annunciato tra l’altro di essere in attesa del secondo figlio. La coppia ha già dato alla luce la primogenita, ma ora sono pronti ad allargare la famiglia.

Margareth Madè – La moglie di Giuseppe Zeno

Margareth Madè nasce a Paternò il 22 giugno dell’82 con il nome di Margareth Tamara Maccarrone. L’alias verrà adottato molto presto, per paura di essere associata al noto tipo di pasta. A soli 15 anni inizia la sua carriera di modella e vince il New Model Today nel 2000. La passerella le permette poi di sfilare in programmi tv come Donna sotto le stelle in ben due edizioni e di diventare testimoniali di spot pubblicitari. Negli anni successivi completa studi di dizione e recitazione e nel 2008 entra nel cast del film Baaria di Giuseppe Tornatore. La vediamo poi in La mia casa è piena di specchi, la serie biopic su Sophia Loren, e nel 2011 in Una donna per la vita.

Nel 2015 avviene invece la svolta romantica: Marghareth Madè annuncia il suo fidanzamento con il futuro marito. I due diventeranno coniugi l’anno successivo, scegliendo la Sicilia come location per la cerimonia. “Quando l’ho vista la prima volta, sono rimasto folgorato, e non artisticamente“, ha detto lui a Domenica In qualche tempo fa, “La sua bellezza trasmette il suo animo, è una donna che ha principi e valori siciliani. Ci siamo conosciuti per caso a casa di un amico comune. Condividiamo molte cose, abbiamo famiglie che sono molto simili. Ci siamo spostati a Siracusa e questa è una delle pochissime foto che abbiamo fatto“. Che siano felici è fuori discussione: Angelica ha permesso loro di diventare genitori, ma in cantiere c’è già un altro bebè in arrivo.