Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 5 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 5 luglio 2020. Come finirà questa settimana per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Il Leone ha bisogno di sentire gli affetti vicino, la Vergine, invece, ha voglia di belle emozioni. La Bilancia è fuori fase, mentre per lo Scorpione c’è un bel recupero. Di seguito, ecco le previsioni astrologiche dedicate ai 4 segni centrali, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 5 luglio 2020: Leone

Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, avrai bisogno dell’affetto di partner e amici. Dovresti aprirti con gli altri, confrontarti, parlare di nuovi progetti in vista del futuro. Qualcuno, forse, ha ricevuto una proposta di lavoro, ma è dubbioso su cosa fare; altri, invece, sono confusi, perché sono stati improvvisamente esclusi da un giro. In poche parole ti aspetta un periodo di cambiamenti importanti e avrai bisogno di persone fidate vicino..

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 5 luglio 2020: Vergine

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sentirai il desiderio di vivere belle emozioni. Adesso le cose vanno bene, tu stai recuperando in fretta, grazie anche alla tua capacità di programmare, ottimizzare e analizzare la vita. In amore, invece, ci sono ancora dei problemi; del resto i sentimenti non possono essere razionalizzati, vanno vissuti in modo istintivo. In agosto dovrai rimboccarti le maniche e provare a ritrovare l’intesa della coppia.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 5 luglio 2020: Bilancia

Come suggeriscono le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani sarai un po’ fuori fase e dovrai fare attenzione ai rapporti, soprattutto a quelli con Capricorno, Cancro e Ariete. Forse in questi giorni stai vivendo problemi, o ritardi, sul lavoro e anche in amore e fatichi a mantenere la tranquillità. Cerca di tenere a bada la troppa ansia!

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 5 luglio 2020: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una giornata molto promettente, ricca di intuizioni particolari. Le stelle potrebbero regalarti belle soddisfazioni molto presto! In amore stai recuperando bene: agosto, poi, sarà un mese importante, in cui potrai fare nuovi incontri o ritrovare l’armonia con il partner.