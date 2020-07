Qualifiche f1 gp Austria 2020: Dominio Mercedes con Bottas in pole. Disastro Ferrari

Valtteri Bottas ha centrato la prima pole della stagione di Formula 1 in Austria. Il pilota finlandese della Mercedes, con il tempo di 1’02.939, si è messo a sorpresa alle spalle il compagno di scuderia Lewis Hamilton. La scuderia tedesca ha dominato le qualifiche, infliggendo distacchi netti a tutti i rivali: al terzo posto c’è Max Verstappen a 6 decimi, poi al quarto la McLaren di Norris. Poi l’altra Red Bull di Albon e la Racing Point di Perez.

Fiasco Ferrari: Charles Leclerc è settimo, Sebastian Vettel addirittura undicesimo. Vettel non veniva eliminato dal 2014, dal GP della Russia: “Pensavamo di avere qualcosa di più in tasca – ha detto a Sky -. Non sono contento della macchina, troppo sovrasterzo all’inizio di curva. Credo che in configurazione da gara la macchina sia un pochino meglio e saremo li’ a giocarci le nostre carte”

LE QUALIFICHE

In Q1 guida Verstappen con il tempo di 1’04.024, davanti alle due Mercedes di Bottas e Hamilton, staccate rispettivamente di 0″087 e 0″174. Si conferma la Racing Point con il quarto posto di Stroll, davanti a Leclerc, quinto a 4 decimi da Verstappen. Vettel ottavo a mezzo secondo. Eliminati Magnussen, Russell, Latifi e le due Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen.

Q2, dopo l’iniziale temporeggiamento è show Mercedes: Hamilton al comando con il crono di 1:03.325, lo scudiero Bottas è subito dietro in 1’03.530. Il finlandese nel finale della manche riesce a sorpassare il compagno di scuderia con il tempo di 1’03.015. I due staccano nettamente tutti gli altri.

Malissimo le Ferrari: Vettel è sorprendentemente fuori dalla Q3, scatterà dall’undicesimo posto in griglia di partenza, Leclerc si salva sul fil di lana, decimo a oltre un secondo dal primo. Eliminati anche Kvyat, Gasly, Ocon e Grosejan.

Q3: Bottas sorprende Hamilton e piazza il tempo di 1’02.939. Un giro praticamente perfetto, che segna il nuovo record della pista. Lontani i rivali: Verstappen è terzo a sei decimi, Albon quinto a quasi un secondo. Leclerc chiude in settima posizione.

Gran Premio d’Austria: i risultati della qualifica

Pos. N. Pilota Team Tempo

1 77 V. Bottas Mercedes 1’02″939

2 44 L. Hamilton Mercedes 1’02″951

3 33 M. Verstappen Red Bull 1’03″477

4 4 L. Norris McLaren 1’03″626

5 11 S. Perez Racing Point 1’03″868

6 23 A. Albon Red Bull 1’03″868

7 16 C. Leclerc Ferrari 1’03″923

8 55 C. Sainz McLaren 1’03″971

9 18 L. Stroll Racing Point 1’04″029

10 5 S. Vettel Ferrari 1’04″206

11 3 D. Ricciardo Renault 1’04″239

12 10 P. Gasly AlphaTauri 1’04″305

13 26 D. Kvyat AlphaTauri 1’04″431

14 31 E. Ocon Renault 1’04″643

15 8 R. Grosjean Haas 1’04″691

16 20 K. Magnussen Haas 1’05″164

17 63 G. Russell Williams 1’05″167

18 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’05″175

19 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’05″224

20 40 N. Latifi Williams 1’05″757