Ricetta verdure gratinate: ingredienti, preparazione e consigli

By

Un pasto affinché possa essere completo necessita di verdure. Le verdure dovrebbero essere consumate ogni giorno. La ricetta che vi proponiamo oggi è molto semplice e veloce, e vi permette di preparare le solite verdure in modo più sfizioso. Ottime per accompagnare sia secondi di carne che di pesce, ne andranno tutti matti. Ottime sia calde che fredde, potete portarle dietro se non pranzate o cenate a casa.

Preparare le verdure gratinate al forno è molto semplice, l’unica operazione un po’ più lunga e il lavaggio e taglio delle verdure. Vediamo insieme cosa occorre e come si preparano.

Verdure gratinate – Ingredienti

Zucchine 300 g

Melanzane 180 g

Peperoni rossi 250 g

Peperoni gialli 250 g

Olio extravergine d’oliva 20 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per la panatura:

Pangrattato 30 g

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 30 g

Origano secco q.b.

Verdure gratinate – Preparazione

Per preparare le verdure gratinate al forno, per prima cosa procedete al taglio delle verdure: lavate le zucchine, eliminate le estremità e tagliatele in diagonale a fettine di 2-3 cm di spessore; fate la stessa cosa con le melanzane. Infine lavate i peperoni, svuotateli dei semi e filamenti interni e tagliateli prima a metà e poi a pezzi più o meno grandi quanto le fette di melanzane e zucchine.

Disponete le verdure tagliate in una teglia foderata con carta forno, potete sovrapporre leggermente le fettine di zucchine e melanzane, dopodiché condite con sale, pepe e l’olio di oliva. Infornate la teglia in forno statico preriscaldato a 180° per 40 minuti.

Nel frattempo preparate la panatura per le verdure: in una ciotola unite il pangrattato con il Parmigiano grattugiato e l’origano, e mescolate bene.

Trascorsi i 40 minuti, estraete le verdure dal forno, con un cucchiaio distribuite la panatura su tutte le verdure. Infornate nuovamente a 180° per altri 10 minuti, poi azionate il grill a 240° per 2-3 minuti: le vostre verdure gratinate al forno saranno pronte per essere servite.

Verdure gratinate – Consigli utili

Potete conservare le verdure gratinate al forno in frigorifero, in un contenitore ermetico, per un massimo di 2 giorni.

Non limitatevi a zucchine, melanzane e peperoni per questo piatto ma aggiungete pure patate, cipolle, pomodori o le vostre verdure di stagione preferite. Sentitevi liberi anche di sostituire le erbe aromatiche per la panatura.