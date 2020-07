Tragedia a Riccione, muore ragazza di 17 anni

Terribile fatto di cronaca capitato a Riccione, dove nella notte tra venerdì e sabato una giovane ragazza è morta annegata durante un bagno a mare all’alba.

La cronaca del fatto

La 17enne, che avrebbe compiuto la maggiore età tra un mese, Merssia Nunes de Olivera proveniente da Torino ma dalle origini brasiliane aveva preso in affitto un appartamento vicino assieme a tre amici per festeggiare il compleanno, dopo una notte passata ad una festa a Riccione, nonostante le avverse condizioni meteo, i ragazzi avrebbero deciso di fare un bagno alle prime luci dell’alba: Merssia pare non sapesse nuotare bene e questo ha sicuramente influito su quanto accaduto in seguito, visto che la giovane ragazza è stata letteralmente trascinata dalla corrente, nonostante i tentativi da parte degli amici aiutarla e dopo che questi hanno chiamato i soccorsi. Dopo due ore circa la Capitaneria di porto ha avvistato il corpo oramai senza vita e con l’aiuto dei vigili del fuoco lo hanno recuperato. Anche un’amica della vittima ha riportato qualche problema ed è attualmente ricoverata, ma non è in gravi condizioni.

Autopsia e indagini

La Procura di Rimini ha già disposto l’indagine per stabilire la cause effettive della morte: gli amici della vittima sono stati ascoltati dalle autorità che sono piuttosto sicuri della veridicità del racconto, visto che i giovani non avevano assunto droghe o alchol durante la festa prima di quanto accaduto. Il sindaco di Riccione, Renata Tosi ha così commentato l’episodio:

“E’ una tragedia inimmaginabile, quando una vita è persa ancor prima di sbocciare. Il mio pensiero va ai genitori che hanno ricevuto la notizia più brutta che si possa ricevere, quella della morte di una figlia, vorrei esprimere la mia vicinanza e le condoglianze di tutta la comunità di Riccione alla famiglia, in un momento così grave, in cui parole di vicinanza e di affetto possono essere solo un piccolo conforto“.