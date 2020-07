Veronica Ursida torna alla conquista di Giovanni e si dimostra sempre più determinata a riacquistare la fiducia che l’ex cavaliere ha perso nei suoi confronti a Uomini e Donne Le ultime settimane all’interno del programma sono state per Giovanni e Veronica molto difficili, i due infatti sono usciti separati dal talk show ma hanno deciso di sentirsi e vedersi ancora.

Tra di loro infatti, stava pian piano nascendo una conoscenza importante nonostante le prime diffidenze di Giovanni nei confronti dell’amore in generale. Le affermazioni di Armando e le piccole bugie della stessa dama, hanno spinto Giovanni ad allontanarsi dal programma e di perdere completamente la fiducia nei confronti di Ursida.

Ora però, le cose sembrano pian piano tornare alla normalità e i due decidono di mostrarsi insieme nelle loro storie Instagram. Cosa sta succedendo?

Veronica Ursida alla conquista

La ex dama di Uomini e Donne durante la giornata di ieri, si mostra nelle sue storie Instagram insieme a Giovanni Longobardi, smentendo così i tantissimi pettegolezzi che li vedevano nuovamente in crisi. Veronica infatti, sembra far di tutto per riconquistare la fiducia che ha perso all’interno di Uomini e Donne a causa di alcune sue piccole bugie che vedevano protagonista un altro uomo del parterre maschile.

Entrambi sul loro profilo Instagram durante la giornata di ieri, hanno deciso di caricare rispettivamente una foto a testa mostrandosi finalmente insieme. Come stanno andando le cose tra di loro?

Ex dama sempre più vicina a Giovanni

Veronica Ursida si mostra nuovamente alla conquista della fiducia di Giovanni, cercando in ogni modo di mostrarsi sempre più sincera nei suoi confronti. La coppia durante la giornata di ieri, ha deciso di mostrarsi sui propri profili Instagram finalmente insieme ma soprattutto felici come non mai.

Nessuno si aspettava infatti di vederli nuovamente insieme viste le voci sui social che raccontavano una presunta crisi che sembra ormai acqua passata. Tra la coppia infatti, va tutto molto bene e continua a frequentarsi sperando un giorno in qualcosa di più.