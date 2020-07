Alma Noce è Caterina Sereni – Chi è? – L’Isola di Pietro

Alma Noce è Caterina Sereni ne L’Isola di Pietro, la nipote del protagonista. La ragazza è entrata nella vita dei Sereni già nel primo capitolo, quando la madre ha deciso di confessare il segreto sulla sua nascita. Superate le prime difficoltà, madre e figlia sono riuscite a creare una famiglia felice.

Caterina Sereni però ha dovuto prima superare i problemi con i compagni, che l’hanno spinta a commettere un reato piuttosto grave. Nella seconda stagione, la ragazza deve invece fare i conti con una tragedia che la riguarda da vicino.

Alma Noce è Caterina Sereni – La scheda

Abbiamo conosciuto Caterina Sereni fin dal primo episodio, a causa dell’incendio alla Tonnara. Nel primo capitolo la troviamo insieme a Fabrizio, di cui crederà di essere incinta. I problemi relazionali invece non mancano con i compagni di scuola e così deciderà di sfogare la sua rabbia con il bullismo. La situazione diventerà ancora più grave quando scoprirà che sua madre è Elena (Chiara Baschetti) e che è frutto di una violenza. Anche se in realtà suo padre è Alessandro (Michele Rosiello), come le verrà rivelato in seguito. Nonostante i problemi, riesce ad entrare in contatto con il nonno e a farsi aiutare da Pietro (Gianni Morandi).

Nella seconda stagione, Caterina sembra aver trovato un equilibrio grazie alla vicinanza dei due genitori. In occasione di un delitto, si ritrova però a bordo dell’auto del padre e rimane gravemente ferita in un incidente. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, rimarrà cieca. I rapporti fra padre e figlia si incrinano subito e la famiglia che avevano creato sembra svanire a vista d’occhio. La ragazza però riuscirà alla fine la forza di perdonare il genitore. Alma Noce è Caterina Sereni, una ragazza problematica che sogna l’amore. Riuscirà a trovarlo grazie alla vicinanza di Diego (Erasmo Genzini), che diventerà il suo fidanzato.