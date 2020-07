Brescia – Verona – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Brescia – Verona è una delle partite della 30° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Bentegodi di Brescia, domenica 5 luglio 2020 alle ore 19.30. Il Brescia occupa attualmente l’ultima posizione in classifica con 18 punti e sembra rassegnato alla retrocessione dopo il pesante 6-0 subito dall’Inter e gli addii di Balotelli e Romulo. L’Hellas Verona è invece ottavo con 42 punti e insegue ancora il sogno di una posizione che valga la prossima Europa League.

Brescia – Verona – Probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zrmhal; Torregrossa, A. Donnarumma.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

Brescia – Verona – Pronostico

Come detto le motivazioni del Brescia sono davvero ormai ridotte al lumicino: la squadra dista 8 lunghezze dalla salvezza a 9 giornate dal termine. L’impresa sarebbe ardua ma non impossibile, ma gli ultimi risultati hanno tolto ulteriore fiducia. L’Hellas Verona è invece reduce dalla vittoria interna nello scontro diretto per la zona UEFA contro il Parma: sprecare punti potrebbe essere davvero un peccato. Per questo nel pronostico puntiamo sul segno 2.

Brescia – Verona – Dove vederla in tv e streaming

Brescia – Verona sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport al numero 255 del satellite, e al numero 486 del digitale terrestre. La partita sarà inoltre visibile, per gli abbonati, sul servizio streaming Sky GO. Inoltre Brescia – Verona potrà essere vista anche su NowTV, il servizio di visione in streaming con abbonamento apposito, compatibile con smart tv, smartphone, tablet e pc.