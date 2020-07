Chiara Baschetti – Tutto su di lei – Età, fidanzato e figli

Chiara Baschetti è riuscita a farsi apprezzare dai telespettatori italiani grazie a tanti ruoli destinati al piccolo schermo. Negli scorsi mesi, l’attrice e modella è stata inoltre incaricata di far parte della giuria del Festival Cortinametraggio 2.0 di Rimini, sezione Videoclip Musicali.

Chiara Baschetti ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda ed è riuscita a lavorare con brand a livello internazionale. Poi ha deciso di seguire il suo sogno di diventare attrice e di impegnarsi nell’associazione Divieto di femminicidio. Una scelta intrapresa per via di quanto vissuto dalla nonna, vessata dal marito a livello psicologico.

Chiara Baschetti – Età, fidanzato e figli

Chiara Baschetti nasce a Cesena il 28 marzo dell’87 e cresce a Santarcangelo di Romagna. Nel 2003 vince Elite Model Look Italia, un concorso di bellezza che le aprirà le porte della moda. Nello stesso anno riesce a conquistare il primo posto anche ne Un volto per fotomodella, anche per via della sua forte somiglianza con le dive americane Hilary Swank e Cindy Crawford. Nel 2004 debutta invece sulle passerelle Emporio Armani e pochi mesi più tardi conquista la copertina del settimanale Gioia. Altri brand come Ralph Lauren, Diesel, Roberto Cavalli e molti altri scelgono inoltre il suo volto per le loro campagne pubblicitarie.

Il suo debutto al cinema avviene invece nel 2015 grazie al film Ma che bella sorpresa diretta da Alessandro Genovesi, dove recita al fianco del conduttore e comico Claudio Bisio. Due anni dopo esordisce sul piccolo schermo grazie a L’Isola di Pietro, dove interpreta il personaggio di Elena Sereni. La troviamo inoltre nel primo episodio della terza stagione de I Medici, la fortunata serie tv sulla famiglia fiorentina. Non sappiamo invece se Chiara Baschetti sia attualmente fidanzata oppure no. Nel suo passato ha avuto una relazione con Elia Fongaro, ex Velino di Striscia la Notizia ed ex concorrente del GF Vip.