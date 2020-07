Cosima Coppola è Annalisa Mura – Chi è – L’Isola di Pietro

Cosima Coppola è Annalisa Mura nella fiction L’Isola di Pietro: chi è il suo personaggio? Abbiamo già avuto modo di conoscerlo nel corso del primo capitolo, grazie al suo legame con uno dei due vicequestori di Carloforte.

Cosima Coppola è sempre stata innamorata di Alessandro (Michele Rosiello) e grazie alla distanza fra lui e il suo vero e grande amore, riuscirà a far decollare la loro relazione. Non durerà però così tanto perchè il legame possa sopravvivere ad altri eventi particolari.

Cosima Coppola è Annalisa Mura – La scheda

Annalisa è il pubblico ministero di Carloforte, una donna autoritaria con un forte ascendente sui cittadini e il polso di ferro. La vediamo impegnata nelle indagini di vari casi al fianco dei due vicequestori della cittadina. Nel primo capitolo, Annalisa riuscirà a fare breccia nel cuore di Alessandro e a mettere a segno l’obiettivo nato fin dai tempi del Liceo. La Mura infatti ha sempre nutrito un forte sentimento nei confronti di Ferras, ma non ha mai osato farsi avanti in tutti questi anni.

La relazione fra i due inizierà però ad incrinarsi quando Elena (Chiara Baschetti) farà ritorno nella città natale ed inizierà a lavorare in Questura. Le liti e le incomprensioni saranno all’ordine del giorno fra Annalisa e il compagno, tanto che alla fine saranno costretti a lasciarsi. Nella seconda stagione, Annalisa non rappresenta quindi un problema per la coppia neonata. Anche se potrà dire la sua in merito al nuovo delitto che farà da perno in tutte le puntate. Sceglierà di schierarsi dalla parte dell’ex rivale oppure no? Cosima Coppola è Annalisa Mura, un personaggio destinato a sparire nel terzo capitolo dello show.