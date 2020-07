DIRETTA STREAMING – Cagliari – Atalanta – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Gara interessante tra due squadre in grande spolvero, quella tra Cagliari ed Atalanta, sfida valida per il campionato, in programma domenica 5 luglio alle ore 19.30.

Lo stato delle squadre

La pausa forzata ha paradossalmente fatto bene al Cagliari, guidato ora da Zenga, che ha raccolto i primi successi del 2020 proprio dopo il ritorno in campo, del resto dopo la vittoria in extremis in casa della Spal è arrivato il 4 a 2 sul Torino e per ultimo un buon pareggio contro il Bologna che ha portato i sardi al 10 posto in classifica.

Ancora migliore il momento dell’Atalanta che prosegue in un momento di forma strepitoso che ha portato gli orobici a quota 60 punti, con ben 12 di distacco dalla quinta in classifica, la Roma.

Cagliari – Atalanta – Dove vederla

Andrà in onda completamente su Sky la sfida di oggi: sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite) e attraverso SkyGo, applicazione ufficiale dell’emittente, disponibile per qualsiasi dispositivo, Android e iOs.

