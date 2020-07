DIRETTA STREAMING – Inter – Bologna – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Sarà Inter – Bologna la prima partita domenicale della 30esima giornata di campionato, visto che il fischio d’inizio è programmato alle ore 17.15 del 5 giugno, allo stadio San Siro di Milano.

Lo stato delle squadre

L’Inter terza in classifica arriva nelle migliori condizioni morali possibili al match, vista la larghissima vittoria conquistata sempre in casa contro il Brescia per 6 a 0, dopo un’altra vittoria, stavolta meno convincente e conquistata negli ultimi minuti in rimonta contro il Parma.

In 12 posizione in classifica il Bologna, che dopo essere uscito vittorioso sul campo della Samp, ha conquistato un pareggio contro il Cagliari non ha particolari ambizioni, vista la grande distanza dalla zona rossa.

Inter – Bologna – Dove vederla

La partita andrà in diretta esclusiva sull’emittente DAZN per tutti gli abbonati a questa piattaforma: il match sarà raggiungibile tramite personal computer e per tutti gli altri dispositivi tramite l’app ufficiale disponibile per ogni smartphone, tablet, smart tv e console di gioco, nonchè per qualsiasi Tv Box, FireStick e Chromecast che supporti l’applicazione ufficiale.

Inter – Bologna – Risultato in diretta

Tramite il nostro widget, posizionato in basso, sarà possibile assistere a tutte le azioni del match in tempo reale, e venire quindi aggiornati in maniera continua fino alla fine dell’incontro.