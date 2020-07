DIRETTA STREAMING – Napoli – Roma – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Ritorna il “derby del sud”, la sfida di campionato valida per la 30esima giornata tra Napoli e Roma, sfida sempre seguita da tifosi ed appassionati. La gara avrà inizio alle ore 21.45 di domenica 5 luglio.

Lo stato delle squadre

L’ottimo periodo del Napoli prosegue nonostante la recente sconfitta per 2 a 0 sul campo dell’Atalanta, che ha definitivamente messo la parola “fine” alle residue speranze di arrivare al quarto posto, occupato proprio dagli orobici.

Pessimo momento per la Roma che arriva da due sconfitte entrambe per 2 a 0, prima in casa del Milane poi all’Olimpico contro l’Udinese, che ha fatto inasprire il rapporto tra tifosi e dirigenza.

Napoli – Roma – Dove Vederla

La partita verrà trasmessa in diretta da Sky che detiene i diritti su gran parte delle partite in Serie A: Tramite Satellite oppure tramite SkyGo, applicazione disponibile per smartphone, smart tv, tablet, Chromecast e FireStick, nonchè per personal computer.

In alternativa è possibile seguire il match attraverso NowTv.

Napoli – Roma – Risultato in diretta

Tramite il nostro widget, posizionato in basso, sarà possibile assistere a tutte le azioni del match in tempo reale, e venire quindi aggiornati in maniera continua fino alla fine dell’incontro.