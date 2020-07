DIRETTA STREAMING – Parma – Fiorentina – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Intrigante sfida tra due squadre dal trend recente simile, ovvero Parma – Fiorentina, partita di campionato che andrà in scena allo stadio Tardini domenica 5 luglio alle ore 19.30.

Lo stato delle squadre

Il Parma vorrà riscattare le due ultime sconfitte, arrivate contro Inter (dove era in vantaggio fino a 10 minuti dal termine) e Verona, anche se la posizione in classifica tranquilla non dovrebbe mettere pressione ai ducali.

Pressione che invece avrà probabilmente la Fiorentina, vista la difficile annata che vede attualmente i viola 13esimi in classifica e reduci da risultati non positivi, come la sconfitta interna per mano del Sassuolo.

Parma – Fiorentina – Dove Vederla

La partita andrà in onda su Sky in esclusiva, precisamente su Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre) e tramite applicazione SkyGo, disponibile per ogni dispositivo come smartphone, tablet, smart tv, tv box e simili, oltre che essere visibile attraverso la webtv NowTv.

