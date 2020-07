DIRETTA STREAMING – Udinese – Genoa – Risultato LIVE, Gol e Highlights

By

Avrà inizio alle ore 19.30 la partita che vedrà contrapporsi Udinese e Genoa in un incontro valevole per il campionato di Serie A 2019/20 il giorno domenica 5 luglio.

Lo stato delle squadre

E’ ritornata al successo l’Udinese dopo la vittoria contro la Roma all’Olimpico, successo che mancava da molto tempo e che consente ai friulani di distanziare le altre squadre in lotta per non retrocedere, e tra queste c’è proprio il Genoa che nelle ultime 3 partite ha incassato già 9 reti e che adesso è ad un solo punto dalla zona “rossa”, occupata dal Lecce.

Udinese – Genoa – Dove vederla

La partita, esclusiva di Sky sarà visibile via satellite sul canale 254, oltre che tramite app SkyGo, l’app ufficiale di Sky disponibile per ogni dispositivo compatibile, Android e iOs, oltre che sulle principali smart tv, tv box e simili.

Udinese Genoa – Risultato in diretta e Highlights

Tramite il nostro widget, posizionato in basso, sarà possibile assistere a tutte le azioni del match in tempo reale, e venire quindi aggiornati in maniera continua fino alla fine dell’incontro.

L’articolo verrà aggiornato, sempre in tempo reale, con dei video delle azioni migliori della partita, che appariranno sopra il widget. Restate quindi sintonizzati per non perdere neppure un’azione del match.