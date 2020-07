Erasmo Genzini è Diego Marra – Chi è? – L’Isola di Pietro 2

Erasmo Genzini è Diego Marra ne L’Isola di Pietro 2, la seconda stagione della fortunata fiction di Canale 5. Il suo personaggio viene introdotto infatti solo nella seconda traccia dello show, ma avrà un ruolo particolare nella vita dei Sereni.

Diego Marra infatti verrà accolto dal medico e dalla sua famiglia, in quanto ragazzo problematico. Ha perso i genitori quando era piccolo e per questo verrà quasi adottato dal medico protagonista. I suoi problemi con la droga però lo renderanno pericoloso agli occhi del vicequestore di Carloforte.

Erasmo Genzini è Diego Marra – La scheda

Diego Marra fa la sua comparsa fin dal primo episodio del secondo capitolo. Le autorità infatti inizieranno a sospettare di lui per la morte di Giulia Canale (Elisabetta Canalis), soprattutto per via dei suoi problemi con la droga. Pietro (Gianni Morandi) deciderà però di prenderlo sotto la sua ala protettiva e gli chiederà persino di trasferirsi nella sua villa per qualche tempo. Elena (Chiara Baschetti) non accoglierà la notizia in modo positivo e continuerà a guardare a vista il ragazzo. Intanto il pediatra scopre la verità sulla morte dei genitori di Diego: il padre ha ucciso sua madre mentre era incinta di lui e in seguito si è suicidato.

Non è facile per il ragazzo riuscire a mantenersi da solo e per questo finirà in un pericoloso giro di droga. Grazie ai Sereni però riuscirà ad uscirne, mentre si avvicinerà sempre di più a Caterina (Alma Noce). Soprattutto quando la ragazza perderà la vista a causa di un incidente: lui sceglierà di aiutarla in un momento così difficile. Da cosa nasce cosa e la storia d’amore inizierà presto fra i due giovani ragazzi. I segreti però non mancheranno: si scoprirà infatti che il ragazzo è in realtà figlio di Saverio Sulci, lo stesso padre di Matteo (Federico Russo). Erasmo Genzini è Diego Marra, uno dei personaggi principali che avremo modo di vedere crescere nel corso delle puntate.