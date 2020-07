F1 News – Vettel: “In difficoltà fin da subito”

Non è stata una giornata facile per Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari ha chiuso al nono posto nel Gran Premio d’Austria. Dopo un inizio positivo, con alcune posizioni guadagnate, il tedesco ha provato un azzardo nei confronti di Carlos Sainz, impegnato nel frattempo nella lotta con Leclerc. Per il quattro volte campione del mondo quindi un’altra mini rimonta, molto complicata vista la mancanza di competitività della SF1000, e alla fine decimo posto al traguardo.

Per me quella di oggi è stata chiaramente una gara deludente, anche se sapevamo che sarebbe stata difficile ancora prima di iniziarla – ha detto Vettel. Per tutto il pomeriggio, fin dal secondo giro, non ho avuto le sensazioni giuste dalla vettura, un po’ come mi era capitato anche nel corso delle qualifiche. Il bilanciamento e la velocità che avevo trovato venerdì sono come scomparsi e ho fatto fatica a guidare la macchina. Ora dobbiamo fermarci ad analizzare tutto nei dettagli per cercare di fare meglio la prossima settimana”.