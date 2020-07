Federico Russo è Matteo Sulci – Chi è? – L’Isola di Pietro

Federico Russo è Matteo Sulci nella fiction L’Isola di Pietro. Chi è il suo personaggio? Si tratta di un coetaneo di Caterina (Alma Noce), la nipote del protagonista. All’inizio però il loro rapporto non sarà così felice, soprattutto perchè lui la prenderà di mira in ogni occasione.

Matteo Sulci avrà un ruolo di primo piano anche nella seconda stagione, quando avremo modo di conoscere sua madre. Quest’ultima diventerà importante per il medico di Carloforte, tanto che fra i due ad un certo punto sembrerà nascere qualcosa di speciale.

Federico Russo è Matteo Sulci – La scheda

Matteo Sulci è uno dei compagni di classe di Caterina nonché uno dei bulli che hanno deciso di metterla sotto pressione. Nella prima stagione, le autorità inizieranno a sospettare di lui per via di quanto accaduto alla figlia della Preside del Liceo. La ragazza infatti è stata uccisa e Matteo sembra proprio l’indiziato numero uno. Anche se le cose sono andate in modo diverso e avrà modo di ripulire la propria immagine. Matteo si metterà ancora una volta nei guai e anche in questo caso l’amore c’entra qualcosa.

Lo vedremo infati al fianco di Vanessa Silas, una ragazza di famiglia ricca da cui però prenderà l’HIV. La notizia verrà diffusa in tempo record nell’ambiente scolastico e il ragazzo verrà emarginato dal resto dei compagni. Fabrizio però rimarrà sempre al suo fianco, così come Silvia. Anzi fra i due nascerà presto una storia d’amore. Nella seconda stagione, il giovane protagonista continuerà a finire sotto ai riflettori. Il motivo però è diverso: si scoprirà infatti che lui e Diego (Erasmo Genzini) hanno lo stesso padre e sono quindi fratellastri. Federico Russo è Matteo Sulci, un ragazzo difficile che imparerà che cosa vuol dire essere una famiglia.