L’Isola di Pietro 2 – Cast completo e personaggi

L’Isola di Pietro 2 sta per ritornare in tv grazie alle repliche della seconda stagione. Rispetto al primo capitolo, avremo modo di conoscere nuovi personaggi e le loro storie. E approfondire anche diversi intrecci, rivelazioni e segreti.

Il cast de L’Isola di Pietro 2 si arricchisce infatti di tre importanti new entry e altrettanti attori che li interpreteranno. Lo zoccolo duro della fiction però rimarrà invariato, a partire da tutti i componenti della famiglia Sereni.

L’Isola di Pietro 2 – Cast e personaggi

Il cast de L’Isola di Pietro 2 ruota tutto attorno a Pietro Sereni (Gianni Morandi), il medico di Carloforte che abbiamo avuto modo di conoscere fin dal primo capitolo. Un uomo empatico e sempre pronto ad aiutare gli altri e persino con un occhio in più per quanto riguarda i casi che si abbatteranno sulla sua città. Al suo fianco ci saranno ancora la figlia Elena (Chiara Baschetti) e la nipote Caterina (Alma Noce), con cui ha costruito ormai un ottimo rapporto. La ragazza intanto ha già lasciato l’ex fidanzato Fabrizio (Daniele Rampello), mentre il medico ha imparato inoltre ad apprezzare la vicinanza di Alessandro (Michele Rosiello) alla figlia, nonostante le prime diffidenze. Il medico continuerà ad occuparsi dei ragazzi, a partire da Diego Marra (Erasmo Genzini), di cui scoprirà un segreto importante. Villa Sereni diventerà ancora più ricca non solo grazie alla presenza del tuttofare Nabil (Hassani Shapi), ma anche per l’arrivo del piccolo Tobia. Un bambino rimasto senza padre che entrerà presto nel cuore del protagonista e persino dei telespettatori.

Per quanto riguarda il corpo di Polizia, ci saranno ancora Annalisa Mura (Cosima Coppola), ovvero il PM di Carloforte, e l’Ispettore Efisio Pinna (Cristian Cocco). In ospedale, il medico potrà contare invece sull’aiuto dell’amico Paolo Deidda (Ettore Bassi), mentre cerca di scoprire qualcosa di più sul delitto di Giulia Canale (Elisabetta Canalis). Quest’ultima sarà presente solo in qualità di guest star e sarà legata alle altre due new entry della fiction, ovvero l’imprenditore Saverio Sulci (Vanni Bramati) e sua moglie Isabella (Lorella Cuccarini), entrambi genitori del giovane Matteo (Federico Russo). Quest’ultimo è inoltre nipote di Corrado Sulci (Luigi Diberti), il vicequestore ormai in pensione. Il cast de L’Isola di Pietro 2 si completa con la presenza di Rudy Sulci (Roberto Caccioppoli), un ragazzo con problemi psichici che darà filo da torcere alla famiglia Sereni.