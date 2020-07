Lorella Cuccarini – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Lorella Cuccarini è tornata in tv grazie a La Vita in Diretta, ma le polemiche non sono mancate. Soprattutto in seguito alla sua uscita di scena, annunciata solo pochi giorni fa. Secondo alcuni rumors, l’ex collega Alberto Matano sarebbe coinvolto con l’addio della conduttrice.

La stessa Lorella Cuccarini del resto non ha esitato a mettere i puntini sulle i, scrivendo una lettera infuocata alla redazione del programma, di cui Libero ha riportato alcuni stralci. “Il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro“, scrive la presentagrice, “Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione“.

Lorella Cuccarini – Età, marito e figli

Lorella Cuccarini nasce a Roma il 10 agosto del ’65 e inizia a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo fin dai 9 anni, quando inizia a frequentare la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi. Il suo debutto in tv avviene infatti a soli 12 anni, quando balla nel Ma che sera di Raffaella Carrà. Dopo aver lavorato per altri anni come ballerina, viene notato da Pippo Baudo che decide di volerla al suo fianco nella sesta edizione di Fantastico. L’anno successivo viene chiamata invece dal pigmalione siciliano come ospite del Festival di Sanremo, poi Adriano Celentano le propone di seguirlo nel tour tedesco per promuovere il suo disco I miei americani 2.

Dopo essere passata a Mediaset, Lorella inizia a farsi conoscere anche come conduttrice al fianco di Marco Columbro. I due guideranno Paperissima e Buona Domenica, oltre a bellezze sulla neve. Nel ’93 invece la vediamo di nuovo con Baudo per Sanremo e tre anni più tardi come conduttrice di Buona Domenica per la terza volta consecutiva. Negli anni Duemila invece si dedica al teatro e a pochi programmi, per poi allontanarsi dal piccolo schermo per qualche tempo. Ritorna solo nel 2008 con La sai l’ultima? e prima di ritornare come conduttrice per la Rai partecipa alla fiction L’Isola di Pietro 2. Dal punto di vista sentimentale, Lorella Cuccarini sposa il produttore Silvio Capitta (alias Silvio Testi) nel ’91, con cui avrà quattro figli: Sara (’94), Giovanni (’96), e i gemelli Giorgio e Chiara (2000).