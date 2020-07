Michele Rosiello è Alessandro – Chi è? – L’Isola di Pietro

Michele Rosiello è Alessandro Ferras ne L’Isola di Pietro, la fortunata fiction di Canale 5. Ha un legame molto particolare con la famiglia Sereni, che conosce fin dai tempi della gioventù. In particolare con Elena (Chiara Baschetti), la figlia del protagonista, con cui in passato ha avuto un’intensa storia d’amore.

Alessandro scoprirà tra l’altro di essere padre di un’adolescente, ma solo quando la sua ex fidanzata realizzerà la verità sulla nascita della figlia. Nonostante la rottura avvenuta anni prima, Alessandro riuscirà a riconquistare il suo vecchio amore.

Michele Rosiello è Alessandro Ferras – La scheda

Alessandro è un vicequestore di Carloforte e anche per questo motivo si ritroverà presto a lavorare gomito a gomito con l’ex fidanzata. Per i due non sarà semplice ritornare ad avere un rapporto tranquillo, soprattutto per via dei segreti che lei ha mantenuto nel corso degli anni. Anche se fra loro non è finita bene, Ferras continua ad essere innamorato della collega e farà di tutto per farle comprendere i propri sentimenti. Alessandro di contro non sa il vero motivo che ha spinto Elena a lasciarlo quando erano giovani e addirittura a cambiare città. Poi scoprirà però che il fratello Samuele ha abusato di lei e che da quell’evento è nata una bambina.

Anche se presto si scoprirà che in realtà Caterina (Alma Noce) è la figlia naturale di Alessandro. Alla fine del primo capitolo, i due vicequestori sembrano aver trovato un saldo equilibrio e nuove basi su cui fondare il loro amore. Nella seconda stagione invece, dovranno fare i conti con un altro evento imprevisto che minaccerà da vicino la loro relazione. Durante un inseguimento, lui causerà tra l’altro la cecità della figlia per via di un incidente in auto. Questo e il sospetto di un tradimento spingeranno la compagna a prendere le distanze da lui. Michele Rosiello è Alessandro Ferras, un uomo che presto riuscirà a risolvere ogni malinteso e persino a scoprire che presto diventerà padre per la seconda volta.