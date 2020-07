Napoli – Roma – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Napoli – Roma chiude la 30° giornata del campionato di Serie A 2019/20. La partita si gioca tra poco, alle 21.45, allo Stadio San Paolo di Napoli, sede delle partite interne della squadra partenopea. La gara si gioca a porte chiuse per le norme anticontagio dovute alla pandemia da Covid19 che ha interrotto la stagione calcistica nello scorso inverno. Il derby del sole arriva con le squadre a distanza di soli tre punti l’una dall’altra in classifica: un vero e proprio spareggio per le posizioni a ridosso delle prime quattro.

Napoli – Roma Ultime dai campi

Le squadre si affrontano in una città molto calda nonostante l’ora tarda: possibile il cooling break anche se la partita inizia alle 21.45, ben oltre il tramonto. Terreno del San Paolo ancora in condizioni non perfette in alcune zone del campo, che appaiono leggermente ingiallite. Squadre reduci entrambe da una sconfitta, anche se di diversa natura. Il Napoli non ha fatto malissimo contro l’Atalanta a Bergamo, la Roma invece ha deluso enormemente in casa contro l’Udinese. Il Napoli non rischierà Ospina, dopo la botta alla testa presa a Bergamo contro l’Atalanta: dentro Meret. Fonseca recupera Mancini, Veretout, Pellegrini e ripropone Dzeko al centro dell’attacco dopo il turno di riposo contro l’Udinese.

Napoli – Roma Formazioni Ufficiali

Napoli – Roma, 30° Giornata Serie A 2019/20

Stadio San Paolo, Napoli, Domenica 5 Luglio 2020, h 21.45



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola, Mkhitaryan; Kluivert Dzeko.