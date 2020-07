Oroscopo Branko – settimana dal 6 al 12 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2020. Sta per cominciare una nuova settimana: quali novità e quali ostacoli metteranno gli astri lungo la strada dei segni zodiacali? Per scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana prossima.

Ariete

Come suggerisce l’oroscopo di Branko lunedì dovrai avere prudenza alla guida, perché sarai piuttosto nervoso, mentre mercoledì ti converrà ascoltare il parere di un amico fidate, perché ti aiuterà a fare maggiore chiarezza. La settimana si concluderà con una domenica particolare, in cui potresti avere un colpo di testa improvviso.

Toro

Lunedì ci sarà da pianificare bene il lavoro, così potrai sbaragliare i concorrenti che proveranno a metterti in difficoltà martedì. Giovedì, invece, si prospetta una giornata molto interessante per quanto riguarda i nuovi incontri e le amicizie.

Gemelli

L’invito delle stelle per lunedì è di guardare lontano, ampliare i tuoi orizzonti. Martedì qualcuno potrebbe imbattersi in un amore straniero, mentre venerdì il lavoro ti richiederà di mettere a punto una valida strategia difensiva se non vorrai fallire in un affare.

Cancro

Come preannuncia l’oroscopo di Branko martedì ci saranno questioni legate alla banca da affrontare, mentre il giorno dopo, mercoledì, dovrai rivedere ben il bilancio familiare. Occhio a venerdì: ci sarà una forte tentazione d’amore per qualcuno.

Leone

La settimana partirà probabilmente con un confronto utile, lunedì: sii prudente! Mercoledì sentirai affiorare parecchia gelosia che dovrai cercare di tenere sotto controllo più che puoi, altrimenti rischierai di discutere con il partner, mentre giovedì ci saranno delle spartizioni da fare.

Vergine

Preparati, perché se lunedì sarai in grado di mettere a punto un piano di attacco efficace, è probabile che martedì otterrai un nuovo incarico di lavoro. La settimana finirà con un weekend all’insegna di divertimento e nuovi incontri. Il consiglio delle stelle: sabato esci, ne varrà la pena!

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko la tua settimana partirà con il piede sbagliato, ma migliorerà nelle giornate successive. Lunedì, infatti, avrai un rientro lavorativo difficile, ma già da martedì e poi mercoledì ti aspettano dei momenti d’amore molto belli.

Scorpione

La settimana comincerà con un lunedì in cui sarai impegnato con questioni legate alla famiglia o a un parente. Giovedì avrai i favori delle stelle e sarai circondato da un alone di fascino e carisma, mentre arriverai al weekend stanco e sentirai un gran bisogno di una pausa, di staccare la spina.

Sagittario

Il suggerimento di Branko per martedì prossimo è di leggere con attenzione i documenti prima di firmare. Giovedì, invece, avrai a che fare con questioni che riguardano la famiglia e la casa, mentre sabato si prospetta una giornata all’insegna dell’amore.

Capricorno

Le stelle ti invitano ad avere cautela negli affari, soprattutto martedì prossimo. Venerdì, invece, gli amici e dei colleghi validi saranno particolarmente importanti, mentre la tua settimana finirà con dei possibili contrasti in famiglia, domenica: sii prudente!

Acquario

La settimana partirà decisamente con il piede giusto! Secondo l’oroscopo di Branko, infatti, lunedì dovrai puntare esclusivamente su di te, e martedì sarai piuttosto convincente se vorrai ottenere qualcosa. Aspettati trattative interessati per giovedì.

Pesci

Lunedì e martedì, come ti incoraggiano a fare le stelle, dovresti fermarti a riflettere e raccogliere le idee prima di prendere una decisione. Giovedì è probabile che emergeranno intuizioni, ispirazioni importanti: ascoltale!