Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 6 luglio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 6 luglio 2020. Come partirà la prossima settimana per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro? L’Ariete deve cercare di recuperare sul lavoro, il Toro sta ripartendo a poco a poco. È iniziata la rimonta per i Gemelli, mentre il Cancro deve fare attenzione alle discussioni sul lavoro. Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrologiche dedicate a questi segni, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 6 2020: Ariete

Come spiega l’astrologo Paolo Fox domani avrai un oroscopo piuttosto particolare. Marte è ancora nel tuo segno: sarai pieno di coraggio, ma anche di nervosismo e stanchezza, per colpa delle tante sfide e lotte che stai affrontando in questo periodo. Dovresti provare a rigenerarti, a recuperare quello che eri un tempo, soprattutto sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 6 2020: Toro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani Saturno e Giove saranno a favore. Anche se negli ultimi mesi hai dovuto fare i conti con molti problemi, adesso potresti cominciare a recuperare. Qualcuno, forse, ha già ricevuto una conferma in questi giorni; gli altri ripartiranno a settembre. Dovresti sfruttare questo periodo per l’amore: se ti piace una persona, entro il mese di agosto potrebbe nascere qualcosa di bello!

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 6 2020: Gemelli

Come ti invita a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti rimboccarti le maniche e ripartire. Forse non tutti i tuoi progetti avranno subito i risultati che vorresti, ma resta un periodo che permette di recuperare bene. Inoltre, Venere favorisce l’amore: fai attenzione, perché una amore appena nato potrebbe mettere in dubbio un rapporto datato, forse perfino un matrimonio o una convivenza.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 6 2020: Cancro

Domani la giornata sarà abbastanza interessante, anche se non mancheranno ancora difficoltà. Sul lavoro potresti discutere animatamente per via di contratti e accordi da stringere. In amore, invece, luglio e agosto saranno due mesi importanti: le stelle favoriscono soprattutto i nuovi incontri.