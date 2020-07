Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 6 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 6 luglio 2020. Cosa succederà di particolare questo inizio settimana a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Ancora conflitti sul lavoro per il Leone, belle occasioni per la Vergine, sia in amore che sul lavoro. La Bilancia sta vivendo ancora difficoltà lavorative, mentre per lo Scorpione c’è molta rabbia. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 6 luglio 2020: Leone

Come anticipa l’oroscopo di Paololo Fox domani avrai Marte a favore, e non è cosa poco! Questo periodo resta, comunque, molto impegnativo per quel che riguarda i rapporti di lavoro: c’è chi è arrivato, addirittura, al limite della sopportazione e manca poco che esploda. Usa cautela, se dovrai affrontare qualche disputa imprevista: non ti converrà manifestare troppa rabbia, altrimenti passerai automaticamente dalla parte del torto. In amore sono in arrivo novità. Preparati alle giornate dell’11 e del 12 luglio, perché succederà qualcosa di particolare.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 6 luglio 2020: Vergine

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani avrai un oroscopo molto importante, sia sul lavoro che in amore. Saturno a favore toccare il settore che rappresenta il lontano: questo significa che potrebbe nascere una bella occasione in un’altra città oppure che vorrai approfondire un lavoro nuovo, che conosci poco ma che ti intriga parecchio.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 6 luglio 2020: Bilancia

Come spiega Poalo Fox giugno e luglio sono due mesi piuttosto faticosi. Fortunatamente in questi giorni dovresti cominciare un lavoro, ma preparati perché avrai qualche difficoltà nel gestirlo. In amore dovrai armarti di molta pazienza, ma vedrai che presto riceverai le conferme che desideri.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 6 luglio 2020: Scorpione

Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potresti sentirti infuriato, perché non tutto è filato liscio come l’olio. Forse hai avuto una pausa forzata sul lavoro, ma anche nelle amicizie. Qualcuno ha accusato un malore fisico oppure ci sono state perplessità. Stai avendo molte tensioni, anche in amore, che dovrai provare a risolvere con pazienza e cautela.