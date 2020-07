Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 6 al 12 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Torniamo, puntuali come ogni domenica, per scoprire l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana di luglio: come la vivranno i segni zodiacali, secondo le anticipazioni del famoso astrologo romano? Ecco le previsioni astrologiche per la prossima settimana, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana dovrai chiarire sul lavoro alcune questioni economiche. Cerca di non riversare il nervosismo che ti procura il lavoro nel rapporto di coppia. Evita di fare polemica con il partner. Da domenica le cose prenderanno una piega migliore!

Toro

Occhio a martedì, perché potresti avere delle discussioni sul lavoro. Cerca di usare più prudenza nei rapporti, soprattutto se ci sono già stati dei contrasti. Martedì e mercoledì potresti litigare con qualcuno che sta avendo un atteggiamento troppo superficiale.

Gemelli

Evita le polemiche: Venere nel segno ti sprona a goderti le emozioni e l’amore. Potrebbe nascere qualcosa di importante con una persona conosciuta da poco. A metà settimana potrebbe salire un po’ di nervosismo per colpa del lavoro. Sappi, però, che i progetti appena avviati ti regaleranno in futuro belle soddisfazioni.

Cancro

L’armonia della coppia, come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, potrebbe essere sciupata dalle preoccupazioni di lavoro e di soldi. La prossima settimana ti regalerà delle giornate molto piacevoli, come quelle di giovedì e venerdì. Evita, invece, le controversie domenica prossima!

Leone

Le stelle ti invitano ad armarti di pazienza sul lavoro, per fare fronte a tutti i cambiamenti che ti aspettano. In amore fai molta attenzione a lunedì e martedì, perché sarai piuttosto agitato. Entro luglio dovrai prendere una decisione importante che riguarda la famiglia.

Vergine

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana potrebbero nascere delle polemiche dovute al fatto che non ti senti apprezzato come vorresti. Giovedì e venerdì sono due giorni che ti chiederanno molta cautela in amore.

Bilancia

Non sarà una settimana memorabile. Il lavoro ti richiede ancora pazienza: gestisci con cura i soldi. In amore potrai avere più fortuna soprattutto da martedì in poi. Non essere troppo diffidente se stai cominciando una nuova storia: buttati con fiducia!

Scorpione

Sul fronte lavorativo dovrai fare una scelta importante: la ruota comincerà a girare a tuo favore! Giovedì e venerdì saranno giornate fortune per ciò che concerne l’amore. Sono previsti nuovi, intriganti incontri.

Sagittario

Come ti suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dovrai avere ancora molta pazienza, sia sul lavoro che in famiglia, perché non tutto è risolto. In amore dovresti ritrovare più fiducia. Occhio a giovedì, perché potrebbe emergere della tensione. Giornate fortunate per chi sta pensando di avere un figlio.

Capricorno

È possibile che qualcuno stia valutando un cambiamento drastico sul lavoro, come un trasferimento. In amore dovresti lasciare andare il passato e non rivangare vecchi contrasti. Sabato e domenica saranno due giornate interessanti dal punto di vista sentimentale.

Acquario

Come ti indica l’astrologo Paolo Fox dovrai decidere presto se portare avanti un progetto lavorativo oppure no. L’amore ti mette di fronte a un bivio: mettere in discussione la tua relazione e cercare altrove oppure ricominciare da capo con il partner. Martedì sarai pieno di energia!

Pesci

Anche se sarai tentato, non chiudere una collaborazione di lavoro che ti sembra senza prospettive, perché molto presto la situazione ti sorprenderà. In amore dovresti lasciare andare il passato una volta per tutte! Occhio a chi non ti capisce. Nei prossimi giorni si sbloccherà una situazione sospesa dall’anno scorso.