Parma – Fiorentina – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Parma – Fiorentina scenderanno in campo tra un’ora circa per la 30a giornata di Serie A. I ducali e i viola sono reduci da due sconfitte consecutive e vogliono in questa gara invertire la rotta.

Parma – Fiorentina: Ultime dai campi

D’Aversa rischia di non poter puntare nuovamente sull’attaccante Cornelius, che non è al meglio e potrebbe lasciare spazio a Caprari. A centrocampo, out Hernani per squalifica. In difesa ballottaggio per il ruolo di terzino destro fra Darmian e Laurini, con il primo in leggero vantaggio. A sinistra agirà Gagliolo e in mezzo la coppia composta da Iacoponi e Bruno Alves. In porta giocherà Sepe.

Iachini sembra orientato a giocare col 3-5-2 più che col 4-3-3. In questo caso Cutrone e Ribery farebbero coppia in attacco, con Chiesa largo a destra. A sinistra il tecnico viola dovrà decidere tra Dalbert e Igor.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.