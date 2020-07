Regno Unito come gli Stati Uniti, si va verso lo stop al 5G di Huawei

E’ una delle notizie più rilevanti di politica internazionale legate al campo tecnologico, il “no” da parte del Regno Unito al supporto da parte del colosso cinese Huawei, creatore delle reti 5G.

Le motivazioni pratiche

E’ quanto fatto trapelare dal Sunday Telegraph, tramite decisione avallata dal primo ministro Boris Johnson, che intende fare “dietrofront” rispetto alla decisione maturata solo qualche mese fa, che avrebbe visto il Regno Unito tra i paesi maggiori promotori della tecnologia nel vecchio continente.

Prima che per motivaizoni politiche, il tutto sarebbe stato deciso principalmente per ragioni pratiche, visto che dopo l’irrigidimento delle relazioni tra USA e Cina che ha costretto la Huawei a rimuovere i servizi Google dai suoi dispositivi recenti, e dopo le pesanti sanzioni imposte al paese asiatico da Donald Trump, il colosso della telefonia non sarebbe più in grado di garantire i livelli di sicurezza relativi al 5G promessi in fase di accordo nel Regno Unito. E’ decisamente probabile addirittura lo smantellamento delle strutture adibite alla nuova tecnologia in tempi relativamente brevi, attualmente ancora in fase di sviluppo.

Motivazioni etiche e politiche

In secondo piano, l’inasprirsi delle recenti politiche di repressione del governo cinese verso Hong Kong, che è stata a lungo una colonia sotto il controllo britannico fino al 1997 non sono viste di buon occhio dal governo Johnson, che spinge molto per il mantenimento di un sistema più occidentale sull’isola, oramai sempre più prossima ad un controllo totale da parte della Cina continentale: anche dal punto di vista politico il Premier inglese, già preoccupato dalle negoziazioni non positive per ora con l’Unione Europea per l’uscita della Brexit, è portato verso questa presa di posizione anche per non perdere il supporto dei propri sostenitori, a maggioranza conservatori, che non vedono di buon occhio la negazione dei diritti civili e libertà che il colosso asiatico attraverso sistemi non democratici stia effettuando verso Hong Kong.