Ricetta pennette ai 4 formaggi: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo un primo piatto golosissimo, le pennette ai 4 formaggi, buonissime, si possono preparare anche se avete a pranzo o a cena degli amici o dei parenti. E’ un primo piatto semplice fa preparare, anche economico, ma di grande effetto. Sarà super apprezzato, specialmente dagli amanti del formaggio.

Pennette ai 4 formaggi – Ingredienti

Le seguenti dosi sono per 4 persone.

Pennette Rigate 320 g

Taleggio morbido 80 g

Parmigiano Reggiano DOP 80 g

Gorgonzola dolce 100 g

Groviera da grattugiare 80 g

Latte intero 180 g

Pepe 1 pizzico

Sale fino q.b.

Pennette ai 4 formaggi – Preparazione

Per realizzare le pennette ai 4 formaggi cominciate calando subito le pennette rigate in una pentola con acqua bollente e salata. Poi procedete con i formaggi: grattugiate il groviera utilizzando una grattugia a maglie larghe, passate poi al taleggio tagliandolo a cubetti piccoli e per finire eliminate la crosta dal gorgonzola e riducetelo a pezzetti.

Spostatevi ai fornelli e mettete sul fuoco una casseruola, versate al suo interno il latte lasciandolo scaldare per qualche istante a fuoco dolce. Poi aggiungete gorgonzola e taleggio. Mescolate delicatamente per aiutare lo scioglimento e infine aggiungete il groviera e poi il Parmigiano grattugiato. Continuate a mescolare ancora per qualche istante e poi spegnete la fiamma.

La pasta a questo punto dovrebbe essere cotta, scolatela con una schiumarola, così parte dell’acqua finirà in pentola, e tuffate nella crema di formaggi.

Aggiustate di pepe ed eventualmente di sale, regolandovi rispetto alla sapidità dei formaggi. Mescolate ancora e poi tenete a riposo per qualche istante prima di impiattare.

Pennette ai 4 formaggi – Consigli utili

Una volta pronte le pennette ai 4 formaggi sarebbe meglio mangiarle subito, ancora calde, altrimenti la crema di formaggi tenderà ad asciugarsi ed indurirsi.

La salsa al formaggio può essere preparata con anticipo e tenuta in frigorifero, ben coperta, fino a due giorni. Basterà scioglierla a bagnomaria o in pentola con un po’ di latte per restituirle la sua vellutata consistenza.

Potete anche aggiungere ulteriori ingredienti alla vostra pasta, come del prosciutto, dei piselli, delle verdure.