Sampdoria – Spal – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Sampdoria – Spal tra poco scenderanno in campo per una partita delicatissima in chiave salvezza. Le due squadre non possono permettersi passi falsi, perchè la Serie B è davvero vicina.

Sampdoria – Spal: Ultime dai campi

Ranieri ritrova il bomber Quagliarella, che tuttavia inizialmente partirà dalla panchina. Out a centrocampo Thorsby, squalificato, e Vieira, fermato da un’infiammazione al tendine rotuleo: giocheranno il recuperato Linetty ed Ekdal in mezzo, Depaoli e Jankto esterni. In difesa Augello in vantaggio a sinistra su Murru. Out Tonelli e il convalescente Alex Ferrari, recupera invece Maroni, vittima di una contusione a un ginocchio.

Di Biagio potrebbe dar fiducia a Cerri nel tandem d’attacco come partner di Petagna, anche se Floccari si candida dopo l’eurogoal segnato al Milan. Gli estensi avranno invece squalificato D’Alessandro. In mezzo Valdifiori è favorito su Missiroli. Ancora out Berisha tra i pali: toccherà nuovamente a Letica, ottimo contro il Milan, difendere la porta degli emiliani. Restano in infermeria Di Francesco, Fares e Valoti, tornano tra i convocati invece Reca e Bonifazi, che tuttavia dovrebbero partire tutti dalla panchina.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Bertolacci, Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini.

SPAL (4-3-1-2): Letica; Cionek, Vicari,Bonifazi, Sala; Murgia, Missiroli, Dabo; Strefezza; Cerri, Floccari.