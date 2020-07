Udinese – Genoa – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

By

Tra un’ora esatta scenderanno in campo Udinese – Genoa, partita valida per la 30° giornata di Serie A. I friulani arrivano dalla vittoria contro la Roma, ed hanno l’umore giusto per affrontare al meglio la gara.

I rossoblu, invece, arrivano dalla sconfitta per 3-1 contro la Juventus e vogliono guadagnare punti sul Lecce, per portarsi a 4 punti dalla zona retrocessione. L’Udinese ha disputato una bella gara anche contro l’Atalanta e appare più in forma rispetto al Genoa.

All’andata è finita 3-1 per i bianconeri, ed oggi la squadra di Gotti può vincere nuovamente ed andare così a +9 sul Lecce 18°.

Udinese – Genoa: Ultime dai campi

L’Udinese deve fare a meno di Mandragora che ha terminato il suo campionato, in seguito ad un problema al ginocchio, e di Prodl anche lui alle prese con un fastidio al ginocchio. Sono 4 i diffidati dei bianconeri e sono Troost-Ekong, Nestorovski, Sema, Okaka. Forte dubbio la presenza di Lasagna, che è alle prese con una noia muscolare.

Nel Genoa oltre allo squalificato Schone, non ci saranno Criscito e Radovanovic, il capitano è alle prese con un’edema muscolare al polpaccio, mentre il centrocampista ha terminato la sua stagione per la rottura del crociato. Sono 5 i diffidati nelle fila dei rossoblu, e sono Ghiglione, Zapata, Cassata, Favilli e Pandev.

Udinese – Genoa: Formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. All. Gotti

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Sturaro, Lerager, Behrami, Barreca; Iago Falque, Pinamonti. All. Nicola