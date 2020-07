Alessandro occasione importante | Momenti difficili a Temptation Island

Alessandro spiega quanto Temptation Island sia un occasione importante per lui e per Sofia spera infatti che, il programma possa aiutarli a rimettere i pezzi della loro storia d’amore. Negli ultimi anni la coppia, ha dovuto affrontare degli altri e dei bassi tra tira e molla continui e tradimenti.

La partecipazione a Temptation Island sperano possa cambiare ma soprattutto rafforzare il loro rapporto, Alessandro infatti, ha spiegato la motivazione che lo ha spinto ad accettare il viaggio nei sentimenti. Quali sono state le sue parole?

Alessandro occasionale importante

Il fidanzato di Sofia ha così raccontato e spiegato la motivazione per il quale ha deciso di partecipare a Temptation Island: “Abbiamo bisogno di ritrovare la fiducia nel nostro rapporto e testare quanto il nostro amore sia forte. In questi quattro anni ci sono stati tanti momenti difficili, dove ci siamo lasciati e poi riappacificati. Questa potrebbe essere l’occasione ideale per farci capire quante possibilità abbia il nostro rapporto di andare avanti. Sia io che lei siamo due persone per natura gelose, perciò anche sotto questo profilo questa esperienza potrebbe insegnarci ad avere più controllo”.

Sia Alessandro che Sofia però, temono il carattere complicato e espansivo di entrambi e sperano che nessuno dei due parli male dell’altro, soprattutto di fronti ai tentatori e alle tentatrici.

Fidanzato di Sofia ha paura

Alessandro spiega quanto la sua paura di sentire parole negative sul suo conto destabilizzi la sua entrata a Temptation Island, affermando: “Sono convinto che se tra due persone c’è un amore vero non si possono creare delle situazioni fastidiose che superino il limite. So che Sofia per natura è molto socievole ed è un lato di lei che mi piace ma a volte questo può essere visto in maniera sbagliata da altri uomini. Ho paura che il suo carattere possa portarla a trovarsi in situazioni scomode che di conseguenza darebbero fastidio anche a me”.

A differenza del fidanzato, Sofia è pronta a mettersi in gioco per capire realmente se il sentimento che Alessandro prova per lei sia amore o solamente abitudine. La fidanzata infatti confessa che: “Ho paura di accorgermi che lui non sia più innamorato di me. Io dei miei sentimenti sono sicura, ma ho il timore che per lui non valga lo stesso. Mi è già successo di ritrovarmi in situazioni simili e solo l’idea mi terrorizza. Lui è bravo con le parole, ma i fatti sono tutt’altro affare”.