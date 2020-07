Alex Zanardi, nuovo intervento di ricostruzione cranio-facciale

By

Nuovo episodio sulla delicata vicenda che riguarda Alex Zanardi, che alcune settimane fa è stato vittima di un terribile incidente che lo ha visto protagonista durante una gara di beneficenza mentre guidava la propria handbike.

Nuovo intervento chirurgico

Sabato il pilota paraplegico è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico presso il policlinico Le Scotte di Siena dove è ricoverato dal giorno dell’incidente. Dopo aver subito una nuova operazione al cervello alcuni giorni fa, Zanardi ha infatti subito un’operazione sul cranio e sulle ossa del volto per stabilizzare ulteriormente la sua situazione, che resta comunque grave seppur stabile: il bollettino recita testualmente “intervento, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia, volto alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato“.

L’intervento appare perfettamente riuscito ma solo il tempo dirà se ci sono stati effettivamente miglioramenti.

Inizialmente l’operazione era stata programmata per la settimana scorsa, ma l’equipe ha preferito attendere il miglioramento e la stabilizzazione delle condizioni del paziente per procedere con l’operazione.

“Fratture complesse”

Il tutto è stato possibile grazie a strutture computerizzate da un’equipe multidisciplinare coadiuvata dal dottor Paolo Gennaro visto il tipo di fratture che il pilota ha subito nell’impatto. Secondo il primario la complessità delle fratture ha richiesto un tipo di programmazione non comune, con degli strumenti fatti su misura per il paziente che resta in prognosi riservata. Dopo l’intervento il pilota è stato sedato e ventilato meccanicamente.