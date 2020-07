Allerta alimentare: due yogurt Despar ritirati dal mercato [FOTO e LOTTO]

Allerta alimentare in tutta Italia a causa di alcuni prodotti Despar che sono stati ritirati dal mercato. L’allerta è stata emanata questa mattina dal Ministero della Salute che ovviamente ha sottolineato anche quali sono i lotti soggetti al ritiro.

Nello specifico si tratta di due yogurt che potrebbero farci ammalare a causa di batteri che sono contenuti al loro interno. I prodotti, come già detto, sono a marchio Despar Italia e si tratta dello Yogurt greco senza grassi senza lattosio da 150 grammi Despar Free From e dello Yogurt greco con pezzi di fragola senza lattosio da 150 grammi Despar Free From.

Entrambi sono stati ritirati per rischio chimico ed in più contengono lattosio, cosa che non dovrebbe essere così proprio perchè prodotti senza lattosio. Nel caso in cui abbiate in casa questi prodotti riconsegnateli al punto vendita dove sono stati acquistati. Il lotto di produzione è il 26/07/2020.

Prodotti ritirati Despar – FOTO