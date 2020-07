Calciomercato – Affari e trattative 6 luglio

Si è chiusa la 30a giornata di Serie A ma non si fermano gli affari e le trattative del calciomercato, anzi alcune entrano sempre più nel vivo, altre prendono forma.

Milan e Donnarumma verso il rinnovo

Il Milan è pronto al rinnovo di una sua colonna. Mino Raiola, attenderebbe soltanto una chiamata del club rossonero per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Da oggi ogni momento potrebbe essere quello giusto per un incontro in sede con la dirigenza al completo. La società non vuole perdere il portiere a parametro zero e sarebbe pronta anche ad offrire un contratto quinquennale al giocatore anche se si dovrebbe chiudere con un rinnovo biennale su una base di sei milioni di euro a stagione.

Intanto il Milan vuole riscattare Simon Kjaer al centro della retroguardia. I rossoneri però dovranno fare in fretta se vorranno riscattare il danese, con la cifra fissata a 3,5 milioni di euro. L’opzione scadrà il 15 luglio dopo di che il Siviglia, proprietario del cartellino che scadrà nel 2021, potrà accordarsi con qualsiasi altro club.

L’Inter ha iniziato la trattativa per Emerson Palmieri

L’Inter ha iniziato le trattative con il Chelsea per Emerson Palmieri. Stando ad alcune indiscrezioni, i nerazzurri avrebbero preparato un’offerta da 20 milioni di euro per convincere i blues. Il giocatore potrebbe considerare un trasferimento per trovare maggiore continuità anche in vista dei prossimi campionati europei. Fino a questo momento l’ex esterno della Roma ha collezionato 14 presenze in Premier League.

Il Parma sogna il ritorno di Giovinco

Il Parma punta ad un ritorno eccellente. Il club emiliano starebbe puntando a Sebastian Giovinco. L’avventura del fantasista all’Al Hilal può considerarsi come terminata e chissà che non possa aprirsi una porta nuovamente in Serie A.