Calciomercato Cagliari – In dubbio la permanenza di un pilastro difensivo

Il terzino sinistro Luca Pellegrini in prestito al Cagliari fino a fine stagione è di proprietà della Juventus che potrebbe tenerlo per la prossima stagione come alternativa ad Alex Sandro.

Nelle ultime ore c’è stato un’interessamento del Napoli sul giovane terzino che potrebbe diventare pedina di scambio per la Juventus per arrivare a Milik.

Al Napoli di mister Gattuso piace così come Bernardeschi e con Ghoulam in uscita Pellegrini sarebbe l’uomo giusto a disposizione del mister.

Ci penserà sicuramente il suo procuratore, Mino Raiola, a trovare la miglior soluzione per il giovane terzino