Calciomercato Fiorentina – Commisso ha messo nel mirino un grande centrocampista. ecco di chi si tratta

Calciomercato Fiorentina – Rocco Commisso vuole fare grande la Fiorentina, per questo motivo già lo scorso anno ha ingaggiato in rosa Frank Ribery, esterno d’attacco di grande esperienza internazionale, ma non solo riuscì a convincere Chiesa, e a restare a Firenze.

Adesso sta cercando di portare in viola un’altro grande campione trattasi di Thiago Silva, colpo che libererebbe Milenkovic e che darebbe ancora una maggior esperienza alla squadra. Il presidente della viola, inoltre, aveva cercato di convincere il Brescia a cedere Tonali, ma il giocatore ha deciso di rifiutare qualsiasi offerta, poiché vuole l’Inter.

Oltre al mercato in entrata si parla anche delle uscite, appunto, Milenkovic è il primo che sicuramente lascerà la Fiorentina, per accasarsi molto probabilmente al Milan, anche se sul giocatore ci sono molte società sia italiane che europee. Un’altro giocatore che potrebbe partire è Chiesa, che potrebbe andare alla Juve per 70 milioni di euro, tesoretto che Commisso vuole preservare per arrivare ad un’altro grande centrocampista, vale a dire Nainggolan, anche se prima bisogna definire chi sarà l’allenatore per il prossimo anno, visti gli scarsi risultati di Iachini.

Calciomercato Fiorentina – Occhi puntati su Nainggolan

La Fiorentina ha messo nel mirino il centrocampista belga Radja Nainggolan, giocatore di proprietà dell’Inter attualmente in prestito al Cagliari fino al termine del campionato. Il giocatore ha spesso dichiarato di voler tornare ai nerazzurri e continuare a giocare lì, ma Commisso sogna in grande, e vuole portarlo a Firenze, così da creare una sintonia perfetta con Ribery, ed eventualmente Thiago Silva.

Il giocatore non sarà riscattato dal Cagliari, poichè impossibilitati a spendere una cifra così elevata per il belga, l’Inter vorrebbe venderlo e guadagnarci quanti più soldi è possibile da questa illustre cessione. Allora il presidente viola ha incontrato i dirigenti nerazzurri per proporre loro, un prestito con obbligo di riscatto.

Così facendo il club viola non sborserebbe subito tanti soldi per acquistare il giocatore, ed i nerazzurri avrebbero denaro assicurato da questa cessione. La trattativa è appena iniziata, nelle prossime settimane ci saranno prossimi incontri tra i due club.