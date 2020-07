Calciomercato Inter, il prossimo colpo sarà un centrocampista: ecco il sogno di Conte

Il giorno dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna che ha chiuso definitivamente il discorso scudetto, si pensa al calciomercato in casa Inter per allestire una rosa che possa competere alla pari con la Juventus nel prossimo futuro e le attenzioni in questo momento sono tutte rivolte al centrocampo dopo l’acquisto di Hakimi.

Il sogno di Conte ha nome preciso: Vidal!

Antonio Conte per dare sostanza al suo centrocampo ha in mente un solo nome, quello di Arturo Vidal, che conosce bene per averlo allenato alla Juve e che è in scadenza con il Barcellona nel 2021.

La società blaugrana è pronta a lasciar partire il cileno per non perderlo il prossimo anno a parametro zero ed è quindi pronta ad ascoltare l’offerta che la società nerazzurra proporrà per l’acquisto del cartellino, con la speranza che questo affare possa facilitare il passaggio di Lautaro Martinez proprio al Barcellona.

Inter: si prova il rinnovo per Lautaro

Purtroppo per il Barcellona non sarà facile arrivare invece a Lautaro, perchè l’Inter sta provando a blindare il calciatore proponendogli il rinnovo del contratto di un altro anno con relativo adeguamento dell’ingaggio. Il calciatore attende con calma l’evolversi della situazione nonostante il pressing degli spagnoli, ma non si opporrebbe ad una riconferma se questa sarebbe conveniente.

Intanto l’Inter ha fatto anche sapere al Barcellona, che per strappare il calciatore argentino non c’è margine di trattativa, l’unico modo per assicurarselo è pagare la clausola rescissoria.

Tonali è ormai ad un passo

Per quanto riguarda il centrocampo il calciomercato Inter è sempre in movimento ed oltre a Vidal è ormai ad un passo l’arrivo di Sandro Tonali. Il calciatore ha da tempo accettato la corte nerazzurra e Cellino e Marotta stanno limando gli ultimi dettagli riguardante il prezzo del cartellino, ma l’operazione sembra proprio alle battute finali, anche se poi andrà valutato il futuro di alcuni calciatori attualmente in rosa come Gagliardini e Vecino, che potrebbero essere i due sacrificati per fare spazio ai nuovi arrivi, senza contare Borja Valero già sicuro dell’addio.