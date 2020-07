Calciomercato Juventus – Milik – Bernarndeschi: Napoli e Juventus sono in contatto per trovare l’intesa sullo scambio tra i due calciatori. La redazione di Sky Sport ha ribadito oggi che le due società continuano a lavorare affinché i due calciatori possano scambiarsi di maglia, accontentando così i rispettivi tecnici.

Calciomercato Juventus – Milik – Bernardeschi, si cerca l’intesa per lo scambio

La Juventus è in pole position per Milik. Sicuramente per la volontà del giocatore, che gradirebbe essere allenato ancora da Sarri e andare a posizionarsi in campo, magari, tra Dybala e Cristiano Ronaldo. E poi perché in questo momento la Juventus è la squadra che può offrire più facilmente alla società partenopea una proposta convincente per l’acquisto del polacco. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2021 e dovrà rinnovare oppure partire. La possibilità più probabile è decisamente la seconda: la Juventus è molto interessata e ha più di qualche vantaggio.

Innanzitutto perché la valutazione di Bernardeschi potrebbe coprire una larga parte del cartellino di Milik. Il Napoli chiede circa 50 milioni di Euro per lui, e Under – un nome ad esempio tra quelli trattati dal Napoli – non vale quanto l’ex Fiorentina. E in secondo luogo perché Bernardeschi, che è apparso in forma nell’ultimo periodo, potrebbe essere il sostituto naturale di Callejon nella rosa degli azzurri: Gattuso perderà lo spagnolo, in scadenza immediata, e Bernardeschi ha caratteristiche simili, anche se attaca meno la profondità. Per queste ragioni, in queste ore, i due club stanno valutando il giusto incastro delle valutazioni dei cartellini e dei tempi di fattibilità dell’affare. Il calciomercato riapre il 1 Settembre, ed entrambe hanno da affrontare almeno un’altra partita di Champions League: il tempo c’è.