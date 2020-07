Calciomercato Napoli – Accordo totale con Osimhen, l’annuncio può arrivare presto. Ounas nella trattativa

Nel pieno dell’ultima parte di calcio giocato, il Napoli si è già proiettato sul calciomercato, in vista della prossima stagione che visto quanto accaduto a causa del coronavirus, inizierà poche settimane dal termine di quella corrente, ed il club capitanato da De Laurentiis sembra già da ora tra i club più attivi in tal senso.

Il nuovo attaccante è vicinissimo

Non è un segreto che il Napoli sia in trattativa con il Lille e con Victor Osimhen per assicurarsene le prestazioni dopo le ottime cose fatte vedere in Francia, sopratutto vista la giovane età del nigeriano. Osita Okolo, parte dell’entourage del giocatore ha rivelato al portale CN24 segnali molto positivi in tal senso:

“Il viaggio a Napoli? Victor è stato accompagnato dai suoi agenti, ci siamo sentiti e ci siamo scambiati le opinioni sulla città: l’impressione è stata buona, a dir la verità. Victor timido? Non sempre, anche se avrebbe gradito una minora esposizione agli occhi dei media in vista di una decisione comunque importante. Le sensazioni su un suo futuro al Napoli sono buone, si prenderà qualche giorno per decidere, stiamo aspettando anche noi, l’annuncio può arrivare in settimana. Victor mi ha detto che c’è un accordo su tutto ma ci sono un paio di cose da sistemare prima della decisione definitiva: entro domani dovrebbe esserci l’annuncio, io credo che per lui sia importante avere un posto da titolare, per crescere ancora, anche se non ci sono garanzie nel mondo del calcio. Al Wolfsburg gli promisero diverse cose, poi cambiò tutto. Victor non vuole commettere errori nella sua scelta, io penso che Napoli sarebbe l’opportunità giusta per crescere ma alla fine decide lui. Speriamo arrivi presto la sua scelta. C’erano altre opzioni, tuttavia il discorso torna sempre sulle garanzie di impiego, il Napoli gli ha prospettato un minutaggio da titolare. Napoli è una delle piste più calde per Victor.

Ounas contropartita

Sky conferma un accordo che sarebbe oramai in dirittura d’arrivo, anche se manca ancora un accordo con il Lille che valuta il giocatore non meno di 70 milioni di euro: secondo l’emittente satellitare il Napoli farebbe scendere il cartellino inserendo nella trattativa il cartellino di Ounas, valutato 30 milioni dal club azzurro.