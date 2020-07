Cristian Gallella chiude il matrimonio | Le parole dell’ex di Uomini e Donne

Cristian Gallella chiude definitivamente il matrimonio con Tara Gabrielletto dopo ben nove anni di conoscenza. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne è scoppiata ormai da diverse settimane dove, prima Tara e poi l’ex tronista, ha deciso di ammetterlo e dare una spiegazione ai suoi follower.

Una separazione che nessuno si sarebbe mai aspettato ma che, all’interno della coppia sembrava l’unica soluzione possibile. Dopo le parole di Tara, a dire come stanno le cose è arrivato anche Cristian Gallella che, chiude definitivamente il suo matrimonio spiegando a grandi linee il motivo. Quali sono state le sue parole?

Cristian Gallella chiude il matrimonio

Una crisi che tutti sui social pensavano passasse a breve ma che invece, ha portato alla separazione definitiva e ha terminato così il loro matrimonio. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne grazie a Maria De Filippi, era una delle più amate del web ma che adesso, sembra attraversare una crisi senza ritorno.

Durante i giorni scorsi infatti, ha parlare è stato anche Cristian che, ha voluto dire la sua in merito alla fine del suo matrimonio: “Buonasera a tutti, so che non sono molto social, però per fare un po’ di chiarezza sono qui a parlare a nome mio e a nome di Tara, con la quale abbiamo deciso comunque di separarci. Ognuno potrà prendere la propria strada, non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione, non vedrete mai interviste, non vedrete mai nessun tipo di cose inerenti al nostro rapporto, perché i motivi di questa separazione sono comunque motivi che solo io e lei sappiamo e vogliamo mantenerli tali”.

Ex tronista mette un punto

Cristian decide durante la giornata di ieri di spiegare a grandi linee quello che sta succedendo all’interno del suo ormai terminato matrimonio. Nonostante le tantissime voci che girano nelle ultime settimane sul web, l’ex tronista ha specificato di non raccontare mai insieme a Tara i motivi per cui la loro storia d’amore è giunta al termine. La ormai ex coppia infatti, si è mostrata molto riservata scegliendo di tenere solamente per loro l’accaduto.

Gallella ha così terminato spiegando: “Da questo momento – e comunque già da un po’ di tempo – siamo due persone single che possono tranquillamente andare avanti nella propria vita, frequentarsi con chi vogliamo e fare qualsiasi tipo di scelta, senza dover spiegare o fare altro. Diffido chiunque a mettere becco su questa situazione perché comunque sono cose nostre. Un’ultima cosa: in questo momento è inutile inventare motivi strani e soprattutto motivi non veri del fatto che noi abbiamo preso questa decisione, i motivi li sappiamo noi, li sapremo sempre e solo noi”.